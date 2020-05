Homem é morto a tiros após desentendimento com o suspeito, em Custódia

Um homem foi morto a tiros na tarde do domingo (3) em Custódia, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava em casa quando a vítima chegou armada e atirou. O suspeito conseguiu desarmar a vítima e revidou os tiros.

A vítima tentou fugir em uma moto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a 300 metros do local do crime. O suspeito foi socorrido para o hospital local e transferido com um ferimento na nuca para o Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru.

As armas e as cápsula deflagradas não foram encontradas. A moto utilizada pela vítima foi entregue na Delegacia de Polícia Civil Custódia que vai investigar o caso. (G1)