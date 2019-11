Um homem de 25 anos foi morto a tiros dentro de casa na zona rural de Manari, no Sertão de Pernambuco, no sábado (23). De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada morta dentro da residência com diversas marcas de tiros pelo corpo.

Ainda segundo a PM, a motivação e a autoria do crime são desconhecidas até o momento. A Polícia Civil está investigando o caso.