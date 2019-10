Homem é morto a tiros e filho dele fica ferido em Ibimirim

Um homem de 32 anos foi morto a tiros e o filho dele, que não teve a idade informada, ficou ferido nesse sábado (19) em Ibimirim, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher da vítima informou que o marido foi abordado por um homem em uma moto, que efetuou os disparos. A criança sofreu um corte no pé no momento em que o suspeito atirava, conforme informou a polícia.

O homem chegou a ser socorrido, mas morreu na unidade de saúde. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Do G1