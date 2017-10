Homem é morto a tiros em distrito de Araripina, no Sertão de PE

Um homem de 32 anos foi morto a tiros na madrugada deste domingo (8), no distrito de Morais, no município de Araripina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, Walamys Lopes da Silva estava em casa quando foi atender o chamado da porta, por volta das 1h30, ao abri-la foi atingido por dois disparos de arma de fogo e veio a óbito no local.