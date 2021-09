Homem é morto a tiros em Santa Cruz da Baixa Verde

Leandro, estava sentado na calçada, quando foi surpreendido por dois homens

Na noite deste domingo (05), aconteceu um homicídio em Santa Cruz da Baixa Verde, Capital da Rapadura. O crime foi registrado na Rua Princesa, no bairro São Pedro, por volta das 20h30.

Segundo as informações, a vítima identificada como Leandro Batista Feitosa, 42 anos, foi morto a tiros em frente a sua residência. Leandro, estava sentado na calçada, quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, que se aproximaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo.

Após o crime, os autores, tomaram destino ignorado. Segundo familiares, a vítima havia sofrido uma tentativa de homicídio há cerca de 10 anos atrás.

No local, foi encontrado um revólver, com 06 munições intactas, que estava na cintura da vítima. Além disso, foram encontradas cerca de 15 cápsulas de munições de Pistola .40, que foi disparadas contra a vítima. O Instituto de Criminalística esteve no local, e a Polícia Civil já está investigando o caso.

Do Nayn Neto