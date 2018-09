Um homem de 35 anos foi morto a tiros nessa quarta-feira (5) em Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, o pai da vítima informou que o filho saiu de casa para trabalhar quando foi atingido por disparos de arma de fogo.

Ainda de acordo com a PM, o homem morreu no local. A motivação e a autoria do crime são desconhecidas, até o momento desta publicação. A Polícia Civil irá investigar o caso. (G1)