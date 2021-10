Homem é morto a tiros em Serra Talhada nesta quinta, 30

Um homem foi morto a tiros no Bairro São Cristóvão em Serra Talhada na manhã desta quinta (30). O homicídio foi registrado na rua São João e vitimou João Aldo Nunes dos Santos, 66 anos, pedreiro aposentado. Segundo informações, a vítima teria sido morta por engano.

Por volta das 09h, João Aldo estava realizado reparos numa porta da residência de um amigo quando foi alvejado com vários tiros. No momento, a pessoa que supostamente era o alvo conseguiu fugir e os tiros acabaram atingindo João Aldo. A vítima morreu no local.

Do vilabelaonline