Homem é morto a tiros enquanto trabalhava no Sertão de Pernambuco

Um homem de 56 anos foi morto a tiros no domingo (2) enquanto trabalhava em Arcoverde, Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos entraram no local onde o homem estava trabalhando e atiraram.

Ainda de acordo com a PM, o homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ainda com vida, mas não resistiu e morreu no hospital. A polícia não soube informar a autoria e motivação do crime. A Polícia Civil vai investigar o caso.