Homem é morto a tiros enquanto vendia água no Agreste de PE

Um homem foi morto nesse sábado (24) enquanto vendia água no centro de Cupira, no agreste pernambucano. Segundo informações da Polícia Civil, Wemerson Soares da da Silva, de 26 anos, estava vendendo água quando dois suspeitos se aproximaram do caminhão em que a vítima estava e efetuaram os disparos.

A vítima tentou fugir dando ré no veículo e saiu pela porta do carona, mas estava muito ferido e acabou caindo na rua. Ele chegou a ser socorrido por populares, mas não resistiu e faleceu.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Ninguém foi preso até o momento e ainda não se sabe qual a motivação do crime.

Do NE10 Interior