Homem é morto a tiros na noite desse domingo(21) em São José do Egito

Um homem foi morto a tiros no Conjunto habitacional Junior Valadares em São Jose do Egito, identificado como Jocelmo Adriano Brito de Oliveira, Segundo relatos de populares, ele foi alvejado com vários disparos de arma de fogo, cerca de quatro tiros perfuraram seu corpo. Jocelmo foi socorrido para o Hospital Maria Rafael de Siqueira, mas logo em seguida veio a óbito. O corpo foi levado para o IML-Instituto de Medicina legal de Caruaru.

Jocelmo era natural de São José do Egito-PE e tinha 47 anos(Nascido em 30/08/74). Segundo relatos foi por volta das 23h desse domingo(21), Jocelmo vinha acompanhado de sua esposa e outra pessoa, numa esquina do Conjunto habitacional , um homem o esperava, e fez vários disparos de arma de fogo, pelo Modus Operandi, foi acerto de contas e/ou queima de arquivo, a policia está em diligência e já tem o nome do suspeito.

Segunda a policia Jocelmo tinha passagens .

Sepultamento e velório o blog não foi informado.

blogdomarcellopatriota