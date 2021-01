Homem é morto à tiros no Borborema, em Serra Talhada

Na madrugada desta quinta-feira (14), por volta das 03h40, ocorreu um homicídio em Serra Talhada, Capital do Xaxado. O fato foi registrado na Travessa Central, Borborema, próximo ao Cemitério.

Segundo as informações, os Policiais Militares receberam chamado que havia uma vítima de disparos de arma de fogo. A vítima identificada por Silvanildo Nunes de Lima, conhecido por “Severo” que foi atingido por disparos de arma de fogo na região da cabeça.

Chegando ao local, a PM confirmou a veracidade do fato, onde encontraram a vítima já em óbito, fato confirmado pelo Corpo de Bombeiros, que chegou ao local logo em seguida. Testemunhas informaram que ouviram aproximadamente seis disparos e um barulho de motor de uma motocicleta, em seguida visualizaram o corpo caído na calçada.

As testemunhas não souberam informar sobre a autoria do crime, sendo realizadas diligências no intuito de localizar algum suspeito, porém sem êxito. Foi realizado o isolamento do local até a chegada da Polícia Civil, e o boletim de ocorrência confeccionado e entregue na DPC local.

A vítima tinha antecedentes criminais e os populares informaram que desde cedo, ele estaria consumindo drogas com um grupo de pessoas.

Do NaynNeto