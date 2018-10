Homem é morto após reagir a prisão e trocar tiros com policiais em Serra Talhada

Um homem identificado como Cristóvão Mendonça da Silva, foi morto na madrugada desta sexta-feira (26) no bairro do Ipsep, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações apuradas pelo Jornal Desafio Online junto com o blog Cariri Urgente News, Cristóvão reagiu a uma ação da polícia e acabou sendo morto, após uma troca de tiros.

Ainda de acordo com informações, Cristóvão Mendonça participou de um assalto a um mercantil na cidade de Brejo Santo, no Sertão do Ceará, e fugiu para a Capital do Xaxado.

A polícia apreendeu um revólver calibre 38, maconha, um celular e cerca de R$ 2 mil em espécie

HOMICÍDIOS

Com essa morte, sobe para 31 o número de homicídios registrados na capital do Sertão do Pajeú em 2018. O penúltimo aconteceu no dia 19 desse mês, quando um homem identificado como José Rosenildo Leite da Silva, de 38 anos, foi morto a facadas na Avenida Saco.

