Homem é morto após tentar defender mulher de agressões do ex-companheiro no Sertão de PE

Um homem de 40 anos foi assassinado a facadas na noite do domingo (15), na Avenida Getúlio Vagas, no Centro de Ipubi, Sertão de Pernambuco. De acordo com informações da polícia, Franklin Lubervanio Gomes de Oliveira estava jantando com uma mulher, quando o ex-companheiro dela, identificado como Edimilson José da Silva, chegou e começou a agredi-la com tapas.

Testemunhas disseram aos policiais que a vítima tentou tentou defender a mulher e acabou sendo ferido por vários golpes de faca. Franklin Lubervanio chegou a ser levado para o hospital, mas já havia morrido. A mulher teve ferimentos na região do pescoço e braço. Ele foi internada e não corre risco de morte.

O autor do crime, Edimilson José da Silva, fugiu do local e está sendo procurado pela polícia. (G1)