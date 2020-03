Homem é morto com golpes de faca em Serra Talhada

Um homem identificado como Genilson Pereira da Silva, foi morto com vários golpes de faca peixeira na tarde deste domingo (29). O crime aconteceu na Rua Lindinalva Nunes, no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada.

Segundo informações, Genilson estava em um bar quando um homem, não identificado, chegou no estabelecimento e desferiu golpes de faca contra o mesmo.

Ainda de acordo com informações, o dono do bar também foi atingido pelos golpes de faca e foi socorrido para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam).

Até a publicação desta matéria, não foi informado o estado de saúde da vítima.

HOMICÍDIOS

Esse foi o oitavo assassinato registrado na Capital do Sertão do Pajeú em 2020, o último vitimou um homem identificado como Damião Severino da Silva, de 51 anos, que também foi morto a facadas, no dia 20 desse mês no Centro da cidade.

Relembre: Homem é assassinado a facadas no Centro de Serra Talhada