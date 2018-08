Adolescente é morto com vários tiros no bairro Mutirão em Serra Talhada

Um adolescente de 16 anos identificado preliminarmente por “Tales”, foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (01), no bairro do Mutirão em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações de populares, o homicídio aconteceu por volta das 21h00 nas proximidades da quadra esportiva, quando um homem não identificado chegou a pé e fez os disparos contra a vítima e fugiu do local em seguida.

Com esse assassinato, sobe para 16 o número de mortes na Capital do Sertão do Pajeú em 2018.

Em breve maiores informações…