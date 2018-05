Um homem de idade não informada foi assassinado nessa segunda-feira (28) dentro do presídio Advogado Brito Alves (PABA) em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, quatro suspeitos participaram da ação.

Ainda segundo a PM, o Instituto de Criminalística foi chamado até o PABA para retirar o corpo. Os suspeitos foram levados até a delegacia municipal. A Polícia Civil investiga o crime. (G1)