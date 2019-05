Homem é morto em confronto com a polícia na BR 316, no Sertão de PE

Um homem foi morto a tiros durante confronto com policiais militares nessa quinta-feira (16), na BR 316, próximo ao município de Belém do São Francisco, no Sertão Pernambucano.

A polícia realizava rondas na rodovia quando foi abordada por um caminhoneiro que alegou ter sido assaltado por três criminosos. De acordo com o motorista, os homens estavam praticando vários assaltos na localidade.

Depois de realizar buscas, os policiais encontraram o grupo e houve troca de tiros. A polícia não informou se os outros dois bandidos ficaram feridos. (G1)