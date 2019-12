Homem é morto na frente da esposa e do filho em PE

Um homem de 41 anos foi morto a tiros na última quarta-feira (4) enquanto andava de moto com a esposa e o filho na zona rural de Venturosa, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, a esposa da vítima informou que estava com ele e com o filho em uma moto quando um carro parou ao lado e atirou contra a vítima, que perdeu o controle e caiu em uma barranco.

Ainda de acordo com a PM, após cair, o suspeito saiu do carro e atirou novamente contra a vítima que não resistiu e morreu no local. O Instituto Criminalística (IC) identificou que a vítima foi atingida no ombro e na nuca e estava com uma arma de fogo e 18 munições.

O material apreendido foi levado para a Delegacia de Arcoverde. A Polícia Civil está investigando o caso. (G1)