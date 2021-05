Homem é morto pelo namorado da filha no Sertão de Pernambuco

Na madrugada desta quarta-feira (28), ocorreu um homicídio na zona rural de Ibimirim, Sertão Pernambucano. O caso foi registrado no Sítio Café.

A vítima, identificada como Edmilson Rodrigues de Lima, 41 anos, não aceitava o namoro da filha menor de idade com o autor do crime identificado como José Wanderson da Silva Lima, 18 anos.

Segundo a polícia, Edmilson foi a casa do genro, quando efetuou disparos de arma de fogo na porta. Porém, José reagiu, e atirou com uma espingarda no sogro, que foi alvejado e saiu correndo.

Após alguns minutos, José Wanderson encontrou a vítima agonizando, quando acionou o socorro e fugiu. Quando o socorro chegou, o agricultor já estava sem vida, o corpo dele foi periciado e encaminhado para o IML da cidade de Caruaru, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Com informações do O Povo com a notícia.

Do nayn Neto