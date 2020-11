Homem é morto por causa de doses de cachaça no Agreste de PE

Um homem de 40 anos morreu após ser espancado em Caruaru, no Agreste pernambucano. Segundo informações da Polícia Civil, o homem estava bebendo com o primo no sítio Vasco, na zona rural do município, quando eles discutiram e ocorreu agressão física.

Quando os moradores perceberam, a vítima estava caída no chão, já morta. Ainda de acordo com a polícia, a briga teria sido motivada por uma cartela de cigarro e doses de cachaça.

O corpo foi periciado, mas não foi encontrada nenhuma lesão e, por isso, foi instaurado um inquérito como “morte a esclarecer”.

O cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Caruaru. Ninguém foi preso.

Do NE10 Interior