Homem e mulher são detidos após trocarem tapas por causa de galinha em Serra Talhada

Um homem e uma mulher acabaram detidos pela polícia no último sábado (22), após trocarem tapas no bairro da Malhada, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher informou que o homem havia roubado uma galinha dela, que estava em seu quintal.

Os envolvidos foram levados para a delegacia local, onde foram submetidos a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por via s de fato.