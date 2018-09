Homem e mulher são presos por tráfico de drogas em Salgueiro

Durante realização da Operação Força no Foco nessa sexta-feira, 21, policiais militares do 8° BPM desbarataram uma boca de fumo localizada na Rua Antônio de Alencar Sampaio, no bairro Planalto, em Salgueiro. Os policiais foram ao local para cumprir um mandado de busca e apreensão e encontraram drogas, dinheiro, aparelhos celulares e uma faca.

De acordo com o 8° BPM, na residência os PMs apreenderam 13 pedras de crack, uma trouxinha de maconha pesando aproximadamente 1,02 gramas, oito aparelhos celulares, uma faca tipo tática da marca Barcelona e R$ 260,00.

Um homem identificado como Ivanilson Avenor do Nascimento, de 37 anos, uma jovem de 23 identificada como Maria Taisa Santos Alves de Souza e um adolescente de 17 anos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro. O casal acabou autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes e o menor submetido a um BOC (boletim de ocorrência circunstanciado).

Via Blog Alvinho Patriota