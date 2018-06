Homem é pego dirigindo embriagado e com maconha no carro em Serra Talhada

Policiais Militares do 14º BPM (ROCAM) foram acionados por populares, que informaram que nas proximidades da Rua Manoel Pereira Lins, no Centro de Serra Talhada, havia um individuo que estava dirigindo embriagado, fazendo manobras perigosas e colocando em risco a vida de transeuntes. Ao ser feita diligência, o imputado foi localizado, o mesmo estava conduzindo o veículo VW Saveiro, cor verde e apresentava visíveis sinais de embriaguez, confirmando assim a veracidade da denúncia. O imputado foi conduzido à PRF para fazer o teste do etilômetro, cujo resultado obtido foi de 0,74mg/L. Durante a abordagem, também foi realizada uma busca no interior do veículo, onde foi encontrado uma poronga de maconha.

O acusado disse ser o proprietário da droga e que o mesmo é usuário do referido entorpecente. Diante dos fatos, o imputado foi conduzido a DPC local, onde foi autuado em flagrante delito.