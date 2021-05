Homem é pego por populares após furto, em Serra Talhada

Quando o policiamento chegou, o imputado já se encontrava dominado pelos populares.

Nesta quinta-feira (06), ocorreu mais um crime de furto em Serra Talhada, Sertão Pernambucano. O crime foi registrado na zona rural da cidade, por volta das 20h00.

Segundo as informações, os Policiais Militares do 14º BPM foram acionados pela Central de Operações para verificar uma tentativa furto em que o imputado foi surpreendido por populares, o dono da casa e familiares.

O autor do crime estava com o produto do delito em mãos, aproximadamente 200 metros de fio elétrico. Quando o policiamento chegou, o imputado já se encontrava dominado pelos populares.

Diante disso conduziram as partes à DPC local para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Do Nayn Neto