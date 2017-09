Homem é preso acusado de estuprar duas filhas menores de idade, no Sertão de PE

Um homem foi preso ontem (25) em São José do Egito (PE), Sertão do Pajeú, sob a acusação de abusar sexualmente de duas filhas menores de idade em São José do Egito (PE). De acordo com a Polícia Civil (PC), o acusado é Gilmar de Jesus Santos, conhecido como “Gil Bahia”. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

O acusado foi recolhido à Cadeia Pública de São José do Egito. A PC não deu maiores detalhes do caso. Gil Bahia ficará à disposição da Justiça.

Via Blog do Carlos Britto