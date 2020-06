Um homem foi detido na manhã dessa segunda-feira (08), após ser flagrado com uma poronga de maconha. O fato foi registrado às margens da BR-232 em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com o 14º BPM, a droga estava escondida no bolso do short do homem.

Diante dos fatos, o imputado foi conduzido para a delegacia local, para serem tomadas as devidas providências.