Homem é preso ao tentar abusar sexualmente de mulher em Serra Talhada

Na madrugada dessa quinta-feira (06), um homem de 27 anos foi preso ao tentar abusar sexualmente de uma mulher. O fato aconteceu no bairro Borborema, próximo ao Pátio de Eventos, onde estão acontecendo às festividades da Festa de Setembro, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a GT de Operações foi acionada pela Central de Rádio a fim de averiguar uma ocorrência de tentativa de estupro no endereço descrito. Chegando ao local, o efetivo presenciou o acusado, F.A.L.A., 27 anos, detido por seguranças particulares, e a vítima desacordada em uma cadeira e com a calça aberta.

Testemunhas informaram que viram quando o acusado estava despindo a vítima. A equipe de Bombeiros foi acionada e a vítima, que ainda estava desacordada, foi encaminhada para o HOSPAM. O suspeito foi conduzido à DPC local para providências cabíveis.

Via Nayn Neto