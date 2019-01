Homem é preso após acariciar partes íntimas de criança em Salgueiro

Policiais militares do 8° BPM prenderam na noite desse domingo, 27, em Salgueiro, Francisco Antonio Rodrigues da Silva, 40 anos, acusado de passar a mão no corpo de uma menina de apenas 8 anos. O crime aconteceu por volta das 20h no terminal de ônibus Itapemirim, às margens da BR-116.

De acordo com a polícia, o pai da vítima relatou que o homem estava sentado ao lado da garota e colocou uma das mãos em cima dos seios dela. Após ser impedido pelo genitor da vítima de continuar com o abuso, o indivíduo passou a se identificar como policial para intimidar as pessoas.

O acusado, que é natural de Monsenhor Tabosa-CE, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro e autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

Via Blog Alvinho Patriota