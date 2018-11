Homem é preso após agredir e ameaçar companheira em Serra Talhada

Um homem de 39 anos, foi detido pela polícia na noite dessa quarta-feira (07), após agredir sua esposa de 29 anos. O fato aconteceu no bairro Vila Bela, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

De a cordo com a PM, a vítima informou que foi agredida fisicamente pelo seu marido, e que ele ainda havia a ameaçado. O imputado foi localizado e ambas as partes conduzidas a DPC local juntamente com uma faca apreendida utilizada na ação.

Foi confeccionado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) em desfavor do imputado.