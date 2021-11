Homem é preso após agredir e ameaçar esposa em Serra Talhada

Na tarde desta quinta-feira (18), por volta das 17h30, ocorreu uma violência doméstica em Serra Talhada, Capital do Xaxado. O caso aconteceu no Jardim das Oliveiras.

De acordo com as informações, os Policiais Militares do 14º BPM foram acionados, via central de operações, para comparecerem ao endereço descrito e verificar uma situação de violência doméstica.

Chegando ao local, os agentes foram recebidos pela vítima a qual lhes informou que desde quarta-feira (17) vinha sendo agredida com socos e tapas pelo seu companheiro, o imputado.

Diante dos fatos narrados, vítima e imputado foram conduzidas a DPC local para adoção das medidas cabíveis. Durante o trajeto, o acusado passou, ainda, a ameaçar a vítima na frente dos policiais, dizendo que se fosse preso iria matar ela e o pai dela.

Do Nayn Neto