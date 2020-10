Homem é preso após agredir e ameaçar mulher com uma faca em Serra Talhada

Um homem de identidade não revelada pela polícia foi preso na tarde do último domingo (11), após agredir e ameaçar mulher com uma faca. O fato foi registrado no bairro Borborema, em Serra Talhada-PE.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima relatou que foi agredida com um tapa no rosto e ameaçada de morte pelo o imputado.

Ainda de acordo com a PM, o agressor tentou fugir do local, mas foi detido pelo policiamento.

O homem foi conduzido até a delegacia local para serem tomadas as medidas cabíveis.