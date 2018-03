Homem é preso após agredir ex-esposa com soco no rosto em Serra Talhada

Um homem de 31 anos, foi preso na tarde dessa terça-feira (20), após agredir a sua ex-esposa de 32 anos, no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a vítima informou que foi agredida com o soco no rosto pelo imputado C. C. de Brito, que é seu ex-companheiro. O acusado informou a PM, que foi agredido pela vítima com um garfo e que o mesmo está em livramento condicional decorrente de condenação penal pelo crime de homicídio. A vítima ainda mostrou a equipe policial uma medida protetiva expedida em desfavor do imputado.

Diante dos fatos, as partes foram conduzidas a DPC local, onde o imputado foi autuado em flagrante delito e recolhido para posterior audiência de custódia.