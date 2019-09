Homem é preso após agredir mãe idosa em PE

Um homem foi detido após agredir a própria mãe de 82 anos em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, na sexta-feira (20). De acordo com a Polícia Militar, o filho agrediu a mulher dentro da residência, no Vale do Mundaú.

Ainda segundo a PM, a vítima teve o braço esquerdo machucado e foi socorrida para o hospital do município, onde levou alguns pontos no ferimento.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil e foi autuado em flagrante. Ele passará por audiência de custódia. (G1)