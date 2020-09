Homem é preso após ameaçar e agredir o pai idoso em Serra Talhada

Um homem de identidade não revelada pela polícia foi detido na manhã da última quarta-feira (02), após agredir o próprio pai, um idoso. As agressões foram registradas na Rua Padre Ferraz, no Centro de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, o idoso relatou que seu filho todas as vezes que consome bebida alcoólica fica violento e que durante esse período vem sofrendo ameaças e agressões.

Ainda de acordo com a PM, a vítima também informou que seu filho tem bebido há mais de três dias.

Diante do exposto, o imputado foi levado para a delegacia local, para serem tomadas as devidas providências.