Homem é preso após ameaçar e colocar faca no pescoço da companheira em Santa Cruz da Baixa Verde

Na noite desta quarta-feira (04), por volta das 18h00, foi registrado um caso de violência doméstica em Santa Cruz da Baixa Verde, Capital da Rapadura.

Segundo as informações, os Policiais Militares do 14º BPM foram acionados para comparecerem ao citado endereço e averiguar uma situação de agressão. Chegando ao local, os agentes avistaram o imputado agarrando a vítima por trás e uma testemunha tentando separá-los.

Ao se aproximarem, perceberam que o acusado estava com uma faca no pescoço da vítima, momento em que, mediante intervenção policial, o imputado veio a largar o referido objeto sendo contido e imobilizado em seguida. Segundo a vítima, ela estava bebendo com uma amiga, quando o imputado chegou e queria obrigá-la a ir para casa.

Diante da recusa dela, ele foi até a cozinha, pegou uma faca e colocou sobre seu pescoço. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas a DPC de Serra Talhada para devidas providências.

Do Nayn Neto