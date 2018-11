Homem é preso após ameaçar matar a própria mãe em Serra Talhada

Um homem de 24 anos, foi detido pela polícia na tarde dessa sexta-feira (09), após ameaçar mata a própria mãe de 45 anos. O caso foi registrado na Rua do Papelão, bairro Borborema em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações do 14º BPM, o policiamento foi acionado e se deparou com imputado bastante agressivo, ameaçando sua mãe, falando que ia dar uma facada na mesma. Foi dado voz de comando para o envolvido colocar as mãos na cabeça, sendo que não obedeceu e partiu para cima do efetivo, sendo necessário o uso da força para contê-lo, mesmo imobilizado ameaçou os policiais e proferiu palavras de calão.

Diante do fato, os envolvidos foram conduzidos ate a DPC local, para que fossem tomadas as devidas providências.