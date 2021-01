Homem é preso após colocar em risco vida de pessoas em Serra Talhada

Ele estava totalmente alcoolizado

Nesta quinta-feira (14), foi registrado um caso de alcoolemia em Serra Talhada, onde o motociclista estaria colocando em risco a vida de várias pessoas. O fato foi registrado na Avenida Triunfo, no Tancredo Neves, por volta das 21h40.

Segundo as informações da PM, os Policiais Militares do 14° BPM depararam-se com um indivíduo conduzindo uma motocicleta HONDA Fan em alta velocidade, desobedecendo a ordem de parada dada pelo policiamento. Sendo realizado acompanhamento, onde o imputado perdeu o equilíbrio vindo a cair ao solo.

Durante a abordagem, o imputado negou-se a obedecer às ordens dadas pelo policiamento, momento em que foi possível constatar que ele apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica.

O fato foi confirmado pela realização do teste de bafômetro resultante em 0,95 mg/l. Diante o exposto, o imputado foi detido e conduzido a DPC local para adoção das medidas cabíveis.

Do NaynNeto