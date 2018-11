Homem é preso após descumprir medida protetiva em Serra Talhada

Um homem de idade não revelada pela polícia foi detido na tarde dessa quinta-feira (8), após quebrar uma medida protetiva em favor da sua ex-esposa. O fato aconteceu no bairro Vila Bela, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

De acordo com a Polícia Militar, mesmo com o documento da Medida Protetiva, o ex-marido não mantinha a distância recomendada e vinha perturbando a ex-companheira.

Diante do fato os envolvidos foram conduzidos até à DPC local para que fossem tomadas as devidas providências.