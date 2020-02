Homem é preso após destruir escola no Sertão de PE

Um homem de 49 anos foi preso na terça-feira (11) após destruir uma escola na zona rural de Ibimirim, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, ao chegar no local, a escola e os materiais escolares estavam destruídos.

Testemunhas informaram que foram ameaçadas de morte. Os policiais realizaram buscas para localizar o suspeito, que foi encontrado com uma faca peixeira e confirmou que destruiu o local. O homem alegou que o motivo da depredação foi o salário atrasado da esposa dele, que é zeladora da escola.

Na casa dele também foi encontrada uma espingarda. O suspeito foi autuado em flagrante e conduzido para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, onde foi constatado que ele possui um mandado de prisão em aberto por homicídio contra o próprio irmão. (G1)