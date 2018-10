Homem é preso após disparo de arma de fogo em Serra Talhada

No último sábado (13), policiais do 14º BPM apreenderam um homem após ele haver efetuado disparos de arma de fogo na cidade de Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

De acordo com a Polícia Militar, a ação se deu quando uma equipe da ROCAM foi solicitado pela Central de Operações para averiguar um indivíduo, que segundo informações havia efetuado disparos de arma de fogo em via pública. Chegando ao local identificaram o acusado, que ao ser realizada a busca pessoal nada foi encontrado, sendo realizada abordagem no seu veículo, 01 (um) Pólo Sedan de cor preta e placa NIK 4958, onde encontraram 01 (um) Revolver Taurus e 06 (seis) munições, sendo 02 (duas) deflagradas e 04 (quatro) intactas.

Ao ser indagado o mesmo relatou que se envolveu em uma discussão onde vários homens queriam lhe agredir, momento em que pegou a arma em seu veículo e efetuou dois disparos para o alto, guardando a mesma logo em seguida. O envolvido foi conduzido juntamente com o material apreendido até a DPC local, onde foi autuado em flagrante e delito.

Via Nayn Neto