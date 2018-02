Homem é preso após efetuar disparo de arma de fogo no Centro de Serra Talhada

Na manhã deste sábado (17), por volta das 10h30, Policiais Militares do 14º BPM prenderam um homem de 36 anos, por porte ilegal de arma, disparo de arma de fogo e alcoolemia. O fato aconteceu na Rua Enock Ignácio de Oliveira, no Centro de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a ação aconteceu após denúncias anônimas dando conta que um homem, em um veículo Hyundai Azera, cor preto, placa MZ- 0980, estaria efetuando disparo de arma de fogo no bairro da Malhada, nesta cidade. De imediato equipes da ROCAM, GATI e GT Trânsito, realizaram diligências, conseguindo prender o suspeito, identificado como J.A.G.F., 34 anos. Durante as buscas no veículo, o efetivo conseguiu localizar 01 (um) revólver cal. 38, com seis munições, sendo 05 (cinco) intactas e 01 (uma) deflagrada. Os policiais ainda constaram que o suspeito havia ingerido bebida alcoólica.

Diante dos fatos, o suspeito, o veículo e a arma apreendida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde foi autuado em flagrante delito.

Via Nayn Neto