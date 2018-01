Homem é preso após efetuar disparos de arma de fogo em Serra Talhada

Um homem foi preso na manhã dessa segunda-feira (15), após efetuar disparo de arma de fogo em via pública. O fato aconteceu na Rua Joaquim de Souza Melo, bairro São Cristóvão, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, participaram da ação os efetivos da GT Calumbi, CECOP e Oficial de Operações, os quais foram acionado para verificar a referida ocorrência. No local testemunhas delataram onde o autor dos tiros residia. O mesmo se negou a abrir a porta da sua residências, onde o efetivo cercou a casa e após negociação o suspeito entregou aos policiais uma ‘garruncha’, carregada com uma munição cal. 32.

Diante dos fatos a arma apreendida, bem como o suspeito foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, para as providências cabíveis.

Via Nayn Neto