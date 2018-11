Homem é preso após estuprar a sobrinha de 5 anos em Salgueiro

Um homem foi preso na noite desse domingo (25), após praticar estupro de vulnerável contra a sobrinha. A vítima é uma criança de 5 anos de idade. O crime aconteceu no bairro Divino Espírito Santo, no município de Salgueiro, Sertão de Pernambucano. A denúncia foi feita pelo pai da vítima.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, o pai da criança informou aos policias que o suspeito, que é seu ex-cunhado, havia tocado as partes íntimas da menina. O homem foi preso em flagrante na porta de casa e encaminhado para o presídio de Salgueiro, onde fica à disposição da justiça. (G1)