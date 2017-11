Homem é preso após fumar maconha com macaco

De acordo com a PM, o animal da raça sauim boca branca oi levado pela equipe até a sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). De acordo com os policiais da Cavalaria, Agnaldo foi levado para o 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para prestar depoimento sobre o crime.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por maus-tratos a animais silvestres ou domésticos e foi liberado para responder pelo crime em liberdade.

Do LeiaJá