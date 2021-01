Homem é preso após furtar Hospital em Salgueiro, no Sertão

Furto no Sertão Central

Na noite desta sexta-feira (08), um homem foi preso após furtar Unidade Hospitalar na cidade de Salgueiro, Sertão Central.

De acordo com o Policiamento, por volta das 21h50, a guarnição durante ações de prevenção foram solicitados pela central, para fazer deslocamento ao Pronto Socorro de São Francisco. Chegando ao local a vítima, identificada por I. de S. A. S., 35 anos disse que o infrator W. M. L. S, 16 anos, entrou no Hospital Pronto Socorro, e subtraiu a quantia de R$ 1.016,00.

Foto: Reprodução – Google Imagens

Além disso, o indivíduo ainda furtou um aparelho celular. Toda a ação foi flagrada pelas câmeras de monitoramento daquele estabelecimento. Com as imagens em mãos, os policiais deslocaram até o endereço do acusado, Rua Coronel Veremundo Soares no bairro do Planalto, onde o mesmo tentou evadir-se, reagiu a abordagem.

O infrator informou onde estava o material furtado, porém disse não estar de posse do dinheiro. O policiamento fez busca na residência e encontrou o dinheiro em um colchão. Diante o exposto o infrator foi conduzido à DPC, onde foi submetido a um BOC.

Do NAYNNETO