Homem é preso após manter ex-esposa e filhas em cárcere privado, no Agreste de PE

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante nesse domingo (12) no sítio Cachoeirinha, zona rural de Águas Belas, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o homem mantinha a ex-esposa e as duas filhas em cárcere privado, sob ameaça e agressões.

O suspeito liberou a ex- mulher e ela acionou a polícia. Os policiais cercaram o local e o homem liberou as filhas. Após buscas na casa, foram encontradas munições, facões, um revólver e uma espingarda.

O procedimento policial foi realizado pela Delegacia de Garanhuns. O suspeito vai responder por posse ilegal de arma e lesão corporal por violência doméstica. (G1)