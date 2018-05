Homem é preso após matar a mulher com golpes de enxada no Agreste de Pernambuco

Um homem de 41 anos foi preso na manhã dessa terça-feira (1º) minutos depois de ter matado a companheira em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito matou a mulher de 55 anos com golpes de enxada.

Ainda segundo a PM, o crime aconteceu dentro da casa onde eles moravam, no sítio Oití, na zona rural do município. A motivação é desconhecida. O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Santa Cruz do Capibaribe e aguarda por audiência de custódia. (G1)