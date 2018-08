Homem é preso após matar cachorro e tentar agredir idoso em Custódia

Um homem de 41 anos foi preso no sábado (4) após matar um cachorro com golpes de madeira e tentar agredir um idoso de 71 anos em Custódia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito usou um pedaço de madeira para bater em um cão amarrado.

Ainda segundo informações da PM, o idoso conseguiu desarmar e amarrar o suspeito. O animal não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O homem de 31 anos foi levado para a delegacia regional de Arcoverde, autuado em flagrante e encaminhado para audiência de custódia. (G1)