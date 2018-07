Homem é preso após perseguição e troca de tiros com a polícia no Agreste de PE

Um homem de 27 anos foi preso após roubar um carro entre as cidades de Lajedo e Jupi, no Agreste de Pernambuco, na última quinta-feira (26). Segundo a Polícia Militar, o suspeito fugiu em direção ao município de São Caetano. A PM montou um bloqueio na BR-423 e quando o homem viu a viatura tentou fugir e atirou contra os policiais.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito perdeu o controle do veículo que havia roubado. Com o suspeito foram encontrados cinco celulares, oito suportes para água mineral, um relógio, um óculos de sol, 248 fogos, uma máquina lava jato, um carro e um revólver.

O bandido foi preso e encaminhado à Delegacia de Belo Jardim. Ele vai passar por audiência de custódia. O dono do carro conseguiu o veículo de volta. (G1)