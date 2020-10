Homem é preso após ser flagrado colocando fogo em mata às margens da BR-232 em Serra Talhada

Um homem não identificado pela polícia foi preso na manhã dessa quinta-feira (15), após colocar fogo em uma mata, às margens da BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com o boletim do 14º BPM, o homem foi flagrado cometendo o incêndio criminoso pelo Corpo de Bombeiros, após ser acionado para conter um incêndio no KM-421 da rodovia.

Diante dos fatos, o imputado foi levado para a delegacia local para serem tomadas as medidas cabíveis.